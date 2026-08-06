La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 5 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5681 (Las Flores).

1° 5681 11° 6754 2° 1389 12° 1996 3° 5073 13° 2359 4° 0535 14° 1401 5° 4430 15° 9498 6° 3576 16° 6432 7° 5573 17° 4292 8° 5578 18° 1488 9° 2854 19° 7158 10° 8660 20° 3478

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.