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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 5 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 5 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5681 (Las Flores).

 1°5681 11°6754 
 1389  12°1996
 3°5073  13°2359 
 0535  14°1401 
 4430  15°9498 
 6°3576  16°6432
 5573  17°4292 
 5578  18°1488 
 2854  19°7158 
 10°8660 20°3478 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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