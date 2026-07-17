En esta noticia ¿Qué significa soñar con santa rosa?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 17 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4530 - Santa Rosa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

1° 4530 11° 6309 2° 2940 12° 4443 3° 7554 13° 7680 4° 3774 14° 2144 5° 9511 15° 2074 6° 1128 16° 9378 7° 0195 17° 4374 8° 5589 18° 2600 9° 1145 19° 7722 10° 0411 20° 0225

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele aludir a pureza, fe y consuelo; invita a la introspección y a obrar con humildad.

Si irradia luz o porta rosas, indica protección y renovación; si genera inquietud, señala culpas o promesas por cumplir.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.