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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 17 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la matutina definió los números ganadores del día.

En este viernes, 17 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4530 - Santa Rosa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 17 de julio

 1°4530 11°6309
 2940  12°4443
 3°7554 13°7680 
 3774  14°2144 
 9511  15°2074 
 6°1128  16°9378
 0195  17°4374 
 5589  18°2600 
 1145  19°7722 
 10°0411 20°0225 

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¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa suele aludir a pureza, fe y consuelo; invita a la introspección y a obrar con humildad.

Si irradia luz o porta rosas, indica protección y renovación; si genera inquietud, señala culpas o promesas por cumplir.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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