Este sábado, 29 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 29 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3088 - El Papa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 29 de agosto

1° 3088 11° 7484 2° 1606 12° 8804 3° 4402 13° 9804 4° 2685 14° 7907 5° 0985 15° 5428 6° 5650 16° 7067 7° 2965 17° 1467 8° 8904 18° 9120 9° 7317 19° 2267 10° 7083 20° 2827

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele señalar búsqueda de guía, fe o valores. Expresa deseo de consejo y contención moral.

También puede reflejar culpa, necesidad de perdón o cambios éticos. Si hay tensión, sugiere conflicto con normas personales.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.