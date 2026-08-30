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Este sábado, 29 de agosto de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este sábado, 29 de agosto de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3088 - El Papa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 29 de agosto

 1°3088 11°7484
 1606  12°8804
 3°4402 13°9804 
 2685  14°7907 
 0985  15°5428 
 6°5650  16°7067
 2965  17°1467 
 8904  18°9120 
 7317  19°2267 
 10°7083 20°2827 

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¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con el Papa suele señalar búsqueda de guía, fe o valores. Expresa deseo de consejo y contención moral.

También puede reflejar culpa, necesidad de perdón o cambios éticos. Si hay tensión, sugiere conflicto con normas personales.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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