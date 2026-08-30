Este sábado, 29 de agosto de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 0004 - La cama

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 29 de agosto

1° 0004 11° 0743 2° 9396 12° 3529 3° 1795 13° 4247 4° 5645 14° 6523 5° 5349 15° 5321 6° 5102 16° 9913 7° 8015 17° 0609 8° 1863 18° 4913 9° 9351 19° 8955 10° 6287 20° 9003

¿Qué significa soñar con La cama?

Soñar con la cama representa descanso, intimidad y necesidad de seguridad emocional. Señala deseos de refugio, autocuidado o resolver asuntos privados.

También puede indicar evasión de responsabilidades o falta de energía. Si está desordenada, sugiere conflictos internos; si está limpia y cómoda, anuncia paz y claridad.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.