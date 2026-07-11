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Este viernes, 10 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este viernes, 10 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5515 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 10 de julio

 1°5515 11°6925
 0376  12°1173
 3°6619 13°1186 
 4755  14°9962 
 6796  15°6441 
 6°7264  16°3094
 8650  17°6530 
 4643  18°4327 
 0771  19°9207 
 10°8856 20°5785 

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¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una niña bonita suele simbolizar inocencia, ternura y nuevos comienzos, reflejando tu lado vulnerable y la necesidad de cuidado.

Según el contexto, también puede señalar idealización o metas difíciles de alcanzar, invitándote a revisar expectativas y las emociones que sentiste en el sueño.

Consejos para los jugadores

El juego tiene que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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