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Este miércoles, 8 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8580 - La Bocha

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

 1°8580 11°3391
 7399  12°6855
 3°5079 13°6911 
 5797  14°2070 
 5731  15°2715 
 6°8635  16°5301
 4994  17°6072 
 4406  18°6851 
 1708  19°1594 
 10°3403 20°6469 

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.

También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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