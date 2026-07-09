En esta noticia ¿Qué significa soñar con la bocha?

Este miércoles, 8 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8580 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

1° 8580 11° 3391 2° 7399 12° 6855 3° 5079 13° 6911 4° 5797 14° 2070 5° 5731 15° 2715 6° 8635 16° 5301 7° 4994 17° 6072 8° 4406 18° 6851 9° 1708 19° 1594 10° 3403 20° 6469

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.

También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.