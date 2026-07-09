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Este miércoles, 8 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Vespertina.
En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8580 - La Bocha
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio
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|4406
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|1708
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|3403
|20°
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¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha puede aludir a la cabeza, las ideas y la necesidad de enfocarte; sugiere ordenar pensamientos y decidir con claridad.
También puede simbolizar juego, competencia o metas en movimiento; invita a canalizar tu energía con precisión y no perder de vista el objetivo.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.