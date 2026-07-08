La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 8 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9613 - La Yeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio
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|9613
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|4144
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|9741
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|6376
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|4771
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|4794
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|2239
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|5382
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|1322
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|1287
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|3116
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|3951
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|3802
|8°
|8355
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|7857
|9°
|3666
|19°
|0863
|10°
|3651
|20°
|0680
¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.
También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.