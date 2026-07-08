La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 8 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9613 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

1° 9613 11° 4144 2° 9741 12° 7557 3° 6376 13° 4771 4° 4794 14° 2239 5° 5382 15° 1322 6° 1287 16° 3116 7° 3951 17° 3802 8° 8355 18° 7857 9° 3666 19° 0863 10° 3651 20° 0680

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.

También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.