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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 8 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9613 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

 1°9613 11°4144
 9741  12°7557
 3°6376 13°4771 
 4794  14°2239 
 5382  15°1322 
 6°1287  16°3116
 3951  17°3802 
 8355  18°7857 
 3666  19°0863 
 10°3651 20°0680 

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.

También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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