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La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:
- A la cabeza: 9595 - Anteojos
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio
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¿Qué significa soñar con Anteojos?
Soñar con los anteojos simboliza búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver mejor una situación para decidir con seguridad.
Si están rotos o sucios, advierte confusión o juicios nublados; si te los pones, indica nueva perspectiva y comprensión.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.