La Quiniela de Entre Ríos realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 9595 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 8 de julio

1° 9595 11° 6337 2° 3208 12° 6654 3° 7213 13° 2807 4° 8984 14° 9510 5° 1452 15° 8618 6° 7717 16° 8065 7° 2929 17° 3922 8° 5022 18° 6056 9° 2275 19° 5696 10° 3794 20° 3645

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con los anteojos simboliza búsqueda de claridad y enfoque; necesitas ver mejor una situación para decidir con seguridad.

Si están rotos o sucios, advierte confusión o juicios nublados; si te los pones, indica nueva perspectiva y comprensión.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.