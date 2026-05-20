La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 20 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9899 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

1° 9899 11° 9670 2° 8281 12° 4084 3° 2863 13° 9865 4° 5017 14° 4652 5° 6544 15° 9959 6° 1172 16° 3546 7° 1924 17° 4511 8° 0373 18° 1544 9° 8255 19° 3599 10° 7161 20° 3904

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano simboliza apoyo, lealtad y lazos familiares que te brindan seguridad.

Si hay conflicto, refleja rivalidad, culpas pendientes o la necesidad de diálogo y reconciliación.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.