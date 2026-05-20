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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 20 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 20 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9899 - Hermano

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 20 de mayo

 1°9899 11°9670
 8281  12°4084
 3°2863 13°9865 
 5017  14°4652 
 6544  15°9959 
 6°1172  16°3546
 1924  17°4511 
 0373  18°1544 
 8255  19°3599 
 10°7161 20°3904 

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Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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