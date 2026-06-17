Este miércoles, 17 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4651 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

1° 4651 11° 9003 2° 4836 12° 6022 3° 1249 13° 0395 4° 1847 14° 1569 5° 7404 15° 5554 6° 2109 16° 2616 7° 4421 17° 2275 8° 7305 18° 2796 9° 7005 19° 4827 10° 8306 20° 9727

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un Serrucho suele señalar la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no sirven. Invita a simplificar y separar lo útil de lo superfluo.

También simboliza trabajo paciente y precisión para dar forma a un proyecto. Si el Serrucho está dañado, advierte de obstáculos o recursos insuficientes.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.