En esta noticia ¿Qué significa soñar con llanto?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 18 de agosto de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1964 - Llanto

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

1° 1964 11° 8325 2° 3624 12° 0687 3° 7217 13° 9776 4° 6316 14° 3478 5° 9158 15° 0524 6° 8571 16° 7923 7° 6959 17° 1846 8° 2483 18° 5651 9° 3614 19° 6465 10° 7323 20° 3904

¿Qué significa soñar con llanto?

Soñar con llanto suele simbolizar desahogo y emociones contenidas. Indica tristeza, estrés o una sanación que comienza.

Según el tono del llanto, puede hablar de alivio o de advertencia. Lágrimas serenas sugieren liberación; angustia pide cuidar tu mundo emocional.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.