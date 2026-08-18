Este martes, 18 de agosto de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este martes, 18 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7019 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 18 de agosto

1° 7019 11° 3548 2° 0160 12° 8295 3° 6882 13° 2284 4° 4506 14° 5735 5° 9812 15° 1320 6° 4510 16° 2984 7° 8302 17° 7230 8° 4455 18° 5822 9° 8092 19° 3052 10° 3027 20° 2535

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con Pescado suele simbolizar abundancia, oportunidades y conexión con la intuición. Señala algo valioso por manifestarse si actúas con calma.

También refleja emociones profundas del inconsciente. Vivo y claro: buen augurio; muerto o turbio: advertencia de estancamiento.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.