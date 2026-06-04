En esta noticia ¿Qué significa soñar con el papa?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 4 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2488 - El Papa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

1° 2488 11° 3756 2° 1626 12° 4248 3° 0967 13° 3665 4° 5458 14° 8374 5° 4556 15° 7238 6° 7104 16° 4487 7° 0009 17° 9895 8° 7875 18° 8007 9° 8504 19° 3237 10° 9478 20° 9449

¿Qué significa soñar con el papa?

Soñar con El Papa señala búsqueda de guía espiritual, autoridad moral y necesidad de consejo.

También puede reflejar culpa y deseo de perdón, presión por normas o anhelo de protección.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.