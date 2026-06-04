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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 4 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este jueves, 4 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2488 - El Papa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio
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|4°
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|7238
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|7104
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|0009
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|9895
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|7875
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|8007
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¿Qué significa soñar con el papa?
Soñar con El Papa señala búsqueda de guía espiritual, autoridad moral y necesidad de consejo.
También puede reflejar culpa y deseo de perdón, presión por normas o anhelo de protección.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.