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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 4 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2488 - El Papa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

 1°2488 11°3756
 1626  12°4248
 3°0967 13°3665 
 5458  14°8374 
 4556  15°7238 
 6°7104  16°4487
 0009  17°9895 
 7875  18°8007 
 8504  19°3237 
 10°9478 20°9449 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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