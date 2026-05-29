En esta noticia ¿Qué significa soñar con mesa?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 28 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1297 - Mesa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

1° 1297 11° 2209 2° 9594 12° 4750 3° 7945 13° 8951 4° 8400 14° 3826 5° 4434 15° 4609 6° 1388 16° 9797 7° 2118 17° 0481 8° 9846 18° 5318 9° 4043 19° 6351 10° 6378 20° 7069

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza estabilidad, apoyo y reuniones; refleja cómo te relacionas y compartes.

Su estado guía el mensaje: mesa servida indica abundancia y acuerdos; vacía o rota, carencias, conflictos o decisiones.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.