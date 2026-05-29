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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 28 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1297 - Mesa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

 1°1297 11°2209
 9594  12°4750
 3°7945 13°8951 
 8400  14°3826 
 4434  15°4609 
 6°1388  16°9797
 2118  17°0481 
 9846  18°5318 
 4043  19°6351 
 10°6378 20°7069 

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¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa simboliza estabilidad, apoyo y reuniones; refleja cómo te relacionas y compartes.

Su estado guía el mensaje: mesa servida indica abundancia y acuerdos; vacía o rota, carencias, conflictos o decisiones.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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