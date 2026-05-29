Este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.
En este jueves, 28 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1775 - El Payaso
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo
|1°
|1775
|11°
|3277
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|0603
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|3°
|2710
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|6126
|4°
|4383
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|8334
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|4249
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|3536
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|9114
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|4017
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|2039
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|6920
|8°
|5279
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|2509
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|2749
|19°
|5335
|10°
|3883
|20°
|4756
¿Qué significa soñar con el payaso?
Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.
También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.