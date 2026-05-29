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Este jueves, 28 de mayo de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Nocturna.

En este jueves, 28 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1775 - El Payaso

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 28 de mayo

 1°1775 11°3277
 0603  12°7148
 3°2710 13°6126 
 4383  14°8334 
 4249  15°3536 
 6°9114  16°4017
 2039  17°6920 
 5279  18°2509 
 2749  19°5335 
 10°3883 20°4756 

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¿Qué significa soñar con el payaso?

Soñar con El Payaso refleja una dualidad: risa exterior y temor interno. Puede indicar inseguridad, vergüenza oculta o desconfianza.

También puede señalar necesidad de juego y ligereza. Fíjate en colores, acciones y tu emoción: ahí se afina el verdadero mensaje.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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