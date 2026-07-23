Este jueves, 23 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4277 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

1° 4277 11° 4578 2° 4326 12° 7750 3° 3490 13° 1047 4° 6306 14° 7854 5° 8036 15° 6804 6° 7566 16° 6428 7° 5559 17° 4681 8° 1748 18° 7387 9° 7311 19° 6492 10° 88757 20° 4082

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer sugiere avance, apoyo y seguridad para alcanzar objetivos.

Según su estado, refleja sensualidad, autoestima o vulnerabilidad en tus relaciones.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.