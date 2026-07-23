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Este jueves, 23 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de La Previa.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4277 - Pierna Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

 1°4277 11°4578
 4326  12°7750
 3°3490 13°1047 
 6306  14°7854 
 8036  15°6804 
 6°7566  16°6428
 5559  17°4681 
 1748  18°7387 
 7311  19°6492 
 10°88757 20°4082 

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Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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