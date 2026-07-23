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Durante este jueves, 23 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 23 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4232 - Dinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 23 de julio

 1°4232 11°1676
 9761  12°8878
 3°2162 13°2631 
 0314  14°7669 
 8971  15°1103 
 6°5394  16°4474
 2185  17°3070 
 4382  18°6940 
 1572  19°5481 
 10°0842 20°9654 

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¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele simbolizar autoestima, seguridad y oportunidades de crecimiento o abundancia.

Si aparece pérdida, deuda o angustia, puede reflejar ansiedad financiera, miedo a la escasez o conflictos con la ambición.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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