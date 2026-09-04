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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 4 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0109 - Arroyo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre
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|0109
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|6419
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|3858
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|5935
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|9380
|4°
|7133
|14°
|9287
|5°
|8796
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|4781
|6°
|3283
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|8817
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|0622
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|8477
|8°
|7843
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|7704
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|8736
|19°
|2399
|10°
|1343
|20°
|7317
¿Qué significa soñar con arroyo?
Soñar con un arroyo claro suele reflejar paz interior, renovación emocional y un avance suave en tus proyectos.
Si el arroyo está turbio o crecido, indica tensiones, pequeños obstáculos y la necesidad de pausar y reajustar.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.