En esta noticia ¿Qué significa soñar con arroyo?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 4 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0109 - Arroyo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

1° 0109 11° 6419 2° 3858 12° 6869 3° 5935 13° 9380 4° 7133 14° 9287 5° 8796 15° 4781 6° 3283 16° 8817 7° 0622 17° 8477 8° 7843 18° 7704 9° 8736 19° 2399 10° 1343 20° 7317

¿Qué significa soñar con arroyo?

Soñar con un arroyo claro suele reflejar paz interior, renovación emocional y un avance suave en tus proyectos.

Si el arroyo está turbio o crecido, indica tensiones, pequeños obstáculos y la necesidad de pausar y reajustar.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.