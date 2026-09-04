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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 4 de septiembre de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0109 - Arroyo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

 1°0109 11°6419
 3858  12°6869
 3°5935 13°9380 
 7133  14°9287 
 8796  15°4781 
 6°3283  16°8817
 0622  17°8477 
 7843  18°7704 
 8736  19°2399 
 10°1343 20°7317 

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Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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