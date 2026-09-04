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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4038 - Piedras

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

 1°4038 11°5672
 4242  12°8571
 3°4298 13°9392 
 0772  14°2250 
 7010  15°0496 
 6°0637  16°0941
 4338  17°7357 
 2310  18°0644 
 0814  19°7501 
 10°5301 20°0515 

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¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar obstáculos o solidez interior.

Puede reflejar necesidad de paciencia, límites claros y resiliencia.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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