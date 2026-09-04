Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4038 - Piedras

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre

1° 4038 11° 5672 2° 4242 12° 8571 3° 4298 13° 9392 4° 0772 14° 2250 5° 7010 15° 0496 6° 0637 16° 0941 7° 4338 17° 7357 8° 2310 18° 0644 9° 0814 19° 7501 10° 5301 20° 0515

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar obstáculos o solidez interior.

Puede reflejar necesidad de paciencia, límites claros y resiliencia.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.