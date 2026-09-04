Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este viernes, 4 de septiembre de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.
En este viernes, 4 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4038 - Piedras
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 4 de septiembre
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|5672
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|4242
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|4298
|13°
|9392
|4°
|0772
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|2250
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|7010
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|0496
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|0637
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|0941
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|4338
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|7357
|8°
|2310
|18°
|0644
|9°
|0814
|19°
|7501
|10°
|5301
|20°
|0515
¿Qué significa soñar con piedras?
Soñar con piedras suele simbolizar obstáculos o solidez interior.
Puede reflejar necesidad de paciencia, límites claros y resiliencia.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.