La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 11 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9334 - La Cabeza
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre
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|1288
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|8770
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|5588
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|8636
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|2343
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|9189
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|5546
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¿Qué significa soñar con la cabeza?
Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, decisiones y claridad mental. Puede indicar necesidad de organizar ideas o enfocar prioridades.
Si la ves herida o pesada, sugiere estrés o exceso de preocupaciones. Si está limpia o luminosa, augura comprensión, autoconciencia y buena toma de decisiones.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.