La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este viernes, 11 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9334 - La Cabeza

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

1° 9334 11° 7071 2° 3166 12° 1261 3° 1912 13° 1288 4° 6324 14° 8770 5° 5588 15° 8636 6° 2343 16° 2384 7° 9189 17° 7452 8° 5546 18° 2050 9° 1114 19° 6248 10° 5439 20° 5076

¿Qué significa soñar con la cabeza?

Soñar con La Cabeza simboliza pensamientos, decisiones y claridad mental. Puede indicar necesidad de organizar ideas o enfocar prioridades.

Si la ves herida o pesada, sugiere estrés o exceso de preocupaciones. Si está limpia o luminosa, augura comprensión, autoconciencia y buena toma de decisiones.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es crucial crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.