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Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0041 - El Cuchillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

 1°0041 11°4660
 6261  12°9828
 3°1289 13°1076 
 8050  14°8606 
 0873  15°7037 
 6°2757  16°0934
 8877  17°5400 
 5826  18°2648 
 5017  19°5740 
 10°7472 20°8297 

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¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo refleja conflictos, miedos o agresión contenida y deseo de protección.

También simboliza decisiones firmes: cortar lazos, poner límites y separar lo útil de lo dañino.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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