Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0041 - El Cuchillo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre
|1°
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|4660
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|1289
|13°
|1076
|4°
|8050
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|8606
|5°
|0873
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|7037
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|2757
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|0934
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|8877
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|5400
|8°
|5826
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|2648
|9°
|5017
|19°
|5740
|10°
|7472
|20°
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¿Qué significa soñar con el cuchillo?
Soñar con El Cuchillo refleja conflictos, miedos o agresión contenida y deseo de protección.
También simboliza decisiones firmes: cortar lazos, poner límites y separar lo útil de lo dañino.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.