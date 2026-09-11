Durante este viernes, 11 de septiembre de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 11 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0041 - El Cuchillo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 11 de septiembre

1° 0041 11° 4660 2° 6261 12° 9828 3° 1289 13° 1076 4° 8050 14° 8606 5° 0873 15° 7037 6° 2757 16° 0934 7° 8877 17° 5400 8° 5826 18° 2648 9° 5017 19° 5740 10° 7472 20° 8297

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo refleja conflictos, miedos o agresión contenida y deseo de protección.

También simboliza decisiones firmes: cortar lazos, poner límites y separar lo útil de lo dañino.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.