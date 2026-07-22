El Ley Nacional de Tránsito 24.449, desde la promulgación del Decreto 196/2025, incorporó reformas que afectan de manera significativa a los conductores argentinos.

Entre las modificaciones más destacadas se encuentran la digitalización total del carnet, la renovación del documento, nuevos plazos de validez según la edad, controles médicos obligatorios y un sistema de puntos orientado a mejorar la seguridad vial.

El Gobierno nacional efectuó una actualización de la normativa de tránsito, que modifica los plazos, los controles psicofísicos y la digitalización total de la Licencia Nacional de Conducir.

No tener la licencia vigente puede causar infracciones.

¿Cuál es el tiempo de vigencia de la licencia de conducir según la edad?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha implementado nuevos plazos de vigencia en función de la edad del conductor y la categoría del vehículo autorizado:

Menores de 21 años: vigencia de 5 años, aplicable únicamente a las categorías A (motocicletas), B (automóviles) y G (maquinaria agrícola).

De 21 a 65 años: validez de 5 años, sin requerimiento de renovación durante dicho intervalo.

De 65 a 70 años: necesidad de renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: obligación de renovación anual, sin excepciones.

Los nuevos cambios en la licencia de conducir

Uno de los cambios más significativos introducidos por el Decreto 196/2025 es la obligación de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin considerar la edad del conductor.

El examen puede llevarse a cabo en centros médicos tanto públicos como privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será responsable de ingresar los resultados en el sistema nacional, lo que permite la aprobación de la renovación de forma inmediata.

Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se demuestre la aptitud necesaria para conducir.

La licencia de conducir digital sirve para manejar en todo el territorio.

Cómo renovar la licencia de conducir de forma digital

El procedimiento puede realizarse de manera íntegramente digital mediante la aplicación o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos a seguir son los que se indican a continuación:

Acceder a la sección “Renovación y/o ampliación de licencia”.

Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.

Seleccionar los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos solicitados.

Esperar que los resultados sean incorporados al sistema por el prestador.

Obtener el carnet en formato digital dentro de la aplicación.

¿De qué se trata la nueva licencia de conducir digital?

En la actualidad, la Licencia Nacional de Conducir se encuentra disponible en un formato totalmente digital, accesible a través de la aplicación Mi Argentina.

Dicho documento presenta un diseño renovado y un código QR dinámico, que se actualiza cada 24 horas. Esta característica permite la verificación en tiempo real de la vigencia del carnet, así como el estado psicofísico del titular, incluso en ubicaciones sin señal o conexión a internet.