Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 22 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 22 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5674 - Gente Negra

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 22 de julio

1° 5674 11° 5189 2° 6486 12° 3129 3° 1518 13° 1772 4° 7007 14° 7312 5° 9962 15° 4010 6° 5167 16° 8619 7° 0730 17° 1400 8° 9365 18° 7588 9° 3857 19° 6978 10° 4756 20° 6164

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra puede reflejar diversidad, identidad y apertura a lo nuevo. No describe a un grupo, sino tus emociones y contexto personal.

Atiende a lo que sentiste y pasó en el sueño: cercanía, apoyo, duda o curiosidad. Eso, junto a tu cultura e historia, define el significado.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.