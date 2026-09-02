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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6361 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre
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|8221
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|4541
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¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta simboliza defensa y la necesidad de proteger tus límites ante posibles amenazas.
También alude a enojo contenido o impulsividad; su estado y quién la usa revelan control o vulnerabilidad.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.