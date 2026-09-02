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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6361 - Escopeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

 1°6361 11°9024
 6198  12°4479
 3°0803 13°6425 
 8221  14°4518 
 0800  15°4541 
 6°6581  16°6120
 9008  17°3216 
 4468  18°7923 
 5840  19°3512 
 10°6152 20°7944 

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza defensa y la necesidad de proteger tus límites ante posibles amenazas.

También alude a enojo contenido o impulsividad; su estado y quién la usa revelan control o vulnerabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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