En esta noticia ¿Qué significa soñar con escopeta?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 2 de septiembre de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 2 de septiembre de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6361 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 2 de septiembre

1° 6361 11° 9024 2° 6198 12° 4479 3° 0803 13° 6425 4° 8221 14° 4518 5° 0800 15° 4541 6° 6581 16° 6120 7° 9008 17° 3216 8° 4468 18° 7923 9° 5840 19° 3512 10° 6152 20° 7944

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta simboliza defensa y la necesidad de proteger tus límites ante posibles amenazas.

También alude a enojo contenido o impulsividad; su estado y quién la usa revelan control o vulnerabilidad.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.