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Durante este miércoles, 15 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 15 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0628 - El Cerro

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 15 de julio

 1°0628 11°0656
 5153  12°6190
 3°3461 13°0121 
 6535  14°3433 
 7929  15°9770 
 6°0713  16°6442
 6561  17°9829 
 0937  18°5058 
 4079  19°6004 
 10°3779 20°1854 

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¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza retos y metas altas. Indica deseo de superación y búsqueda de perspectiva.

Si lo subes, señala avance y fortaleza; si solo lo miras, sugiere preparación pendiente. Sentirte frenado apunta a obstáculos internos.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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