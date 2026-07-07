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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5400 - Huevos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

 1°5400 11°7524
 7157  12°6307
 3°2660 13°2467 
 2756  14°6959 
 2941  15°0249 
 6°4220  16°6402
 1813  17°1277 
 6686  18°2820 
 5031  19°9558 
 10°1626 20°8089 

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Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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