El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5400 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

1° 5400 11° 7524 2° 7157 12° 6307 3° 2660 13° 2467 4° 2756 14° 6959 5° 2941 15° 0249 6° 4220 16° 6402 7° 1813 17° 1277 8° 6686 18° 2820 9° 5031 19° 9558 10° 1626 20° 8089

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia. Anuncia oportunidades listas para nacer si las cuidas.

Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o engaños. Cocinarlos sugiere cambios y materialización de ideas.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.