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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 7 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la primera.
En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5400 - Huevos
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio
|1°
|5400
|11°
|7524
|2°
|7157
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|3°
|2660
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|2467
|4°
|2756
|14°
|6959
|5°
|2941
|15°
|0249
|6°
|4220
|16°
|6402
|7°
|1813
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|1277
|8°
|6686
|18°
|2820
|9°
|5031
|19°
|9558
|10°
|1626
|20°
|8089
¿Qué significa soñar con huevos?
Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia. Anuncia oportunidades listas para nacer si las cuidas.
Huevos rotos o podridos advierten fragilidad, pérdidas o engaños. Cocinarlos sugiere cambios y materialización de ideas.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.