En esta noticia ¿Qué significa soñar con la yeta?

Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1413 - La Yeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

1° 1413 11° 8572 2° 3959 12° 7515 3° 2627 13° 9730 4° 6606 14° 1400 5° 8334 15° 9727 6° 2872 16° 7766 7° 0505 17° 6418 8° 8876 18° 2623 9° 6068 19° 1633 10° 3314 20° 7431

¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.

También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.