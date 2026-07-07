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Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1413 - La Yeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio

 1°1413 11°8572
 3959  12°7515
 3°2627 13°9730 
 6606  14°1400 
 8334  15°9727 
 6°2872  16°7766
 0505  17°6418 
 8876  18°2623 
 6068  19°1633 
 10°3314 20°7431 

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¿Qué significa soñar con la yeta?

Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.

También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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