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Durante este martes, 7 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este martes, 7 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1413 - La Yeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 7 de julio
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|0505
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|8876
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¿Qué significa soñar con la yeta?
Soñar con La Yeta simboliza temor a la mala suerte y a una racha negativa. Refleja ansiedad y sensación de poco control.
También sugiere revisar supersticiones e influencias pesimistas. Enfócate en acciones concretas para cortar esa energía.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.