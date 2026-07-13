Colombia ha dado inicio a la construcción de su primera fragata nacional en los astilleros de Cotecmar, un proyecto que representa un hito para la industria naval y la defensa del país. La Plataforma Estratégica de Superficie (PES) será el buque de guerra más grande que se haya construido en territorio colombiano, con el objetivo de modernizar completamente la flota de la Armada.

Este programa tiene implicancias no solo en el ámbito militar, sino también en el industrial y estratégico. La fragata se construye íntegramente en el país, mediante ingeniería local y transferencia tecnológica internacional, lo que fortalece la autonomía operativa y promueve el desarrollo del sector naval colombiano.

En un contexto regional donde las armadas avanzan hacia plataformas más versátiles y digitalizadas, la PES se perfila como una de las fragatas más modernas de América Latina en cuanto a diseño, versatilidad y capacidad de adaptación a diversos escenarios operativos.

Un diseño contemporáneo fundamentado en normas internacionales

La fragata colombiana se fundamenta en el diseño Damen SIGMA Clase 10514, un modelo confiable que ya opera en diversas armadas y que fue diseñado con una arquitectura modular.

Esta particularidad posibilita la integración de sistemas de combate, sensores y tecnología de forma progresiva, facilitando modernizaciones futuras sin necesidad de rediseñar la plataforma.

Pucará Defensa

Con 107,5 metros de eslora, 14,02 metros de manga y un calado de 3,9 metros, la PES combina dimensiones, estabilidad y eficiencia operativa. Su construcción a partir de 52 bloques de acero naval optimiza los

procesos industriales

Plataforma Estratégica de Superficie: capacidad multipropósito en el Caribe y Pacífico

La Plataforma Estratégica de Superficie fue diseñada como un buque multipropósito, capaz de llevar a cabo una extensa variedad de misiones en el Caribe y el Pacífico. Su construcción le faculta para operar en contextos de defensa naval, así como en actividades de seguridad marítima y cooperación internacional.

Entre las funciones más relevantes contempladas se encuentran:

Guerra antisuperficie, antisubmarina y antiaérea.

Control y vigilancia del espacio marítimo.

Protección de rutas comerciales y puertos estratégicos.

Apoyo a operaciones internacionales y ejercicios combinados.

Pucará Defensa

Fragatas, tecnología y fuerzas aliadas

Más allá de su capacidad operativa, el valor estratégico de la fragata radica en su nivel de integración tecnológica y su interoperabilidad con fuerzas aliadas. La PES estará preparada para operar con estándares compatibles con la OTAN, lo que fomenta la participación de Colombia en ejercicios y operaciones conjuntas.

Al mismo tiempo, el programa robustecerá la autonomía industrial del país. La construcción local permitirá desarrollar capacidades propias para el mantenimiento, actualización y eventual modernización de la flota, lo que conlleva una reducción de costos y de dependencia externa.

Con la proyección de cuatro fragatas, Colombia realiza un salto cualitativo en su estrategia naval y se afianza como un actor relevante en la industria de defensa regional.

Colombia inicia construcción de fragata para fortalecer defensa nacional

Colombia avanza en su compromiso por fortalecer la defensa nacional con el inicio de la construcción de su primera fragata.

Este proyecto no solo promete transformar la industria naval del país, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades técnicas en el sector, lo que a su vez crea oportunidades de empleo y formación para los colombianos.

Además, se espera que la fragata no solo sea un símbolo de autonomía, sino también un elemento clave en la cooperación internacional. Al operar con estándares compatibles con la OTAN, Colombia se posiciona como un aliado estratégico en la región y su capacidad para participar en misiones conjuntas refuerza su rol en la seguridad marítima global.