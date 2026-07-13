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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 13 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8255 - La Música

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

 1°8255 11°7508
 6813  12°6809
 3°3927 13°6893 
 8937  14°9114 
 3981  15°3149 
 6°9691  16°0841
 8516  17°6416 
 3325  18°2546 
 4668  19°6653 
 10°3607 20°9344 

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