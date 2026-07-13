En esta noticia ¿Qué significa soñar con la música?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 13 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la matutina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 13 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8255 - La Música

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 13 de julio

1° 8255 11° 7508 2° 6813 12° 6809 3° 3927 13° 6893 4° 8937 14° 9114 5° 3981 15° 3149 6° 9691 16° 0841 7° 8516 17° 6416 8° 3325 18° 2546 9° 4668 19° 6653 10° 3607 20° 9344

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música sugiere armonía interior y expresión emocional.

También indica creatividad, necesidad de conexión y atención a tu intuición.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.