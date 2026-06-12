En esta noticia ¿Qué significa soñar con niña bonita?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 11 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

1° 7315 11° 0376 2° 5605 12° 9612 3° 0190 13° 3331 4° 1024 14° 8199 5° 2030 15° 8779 6° 3268 16° 3874 7° 5890 17° 5507 8° 9130 18° 5323 9° 8037 19° 1453 10° 8805 20° 9671

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con una Niña Bonita suele simbolizar inocencia, ternura y el deseo de nuevas etapas llenas de esperanza.

También puede reflejar tu autoimagen o necesidad de protección; si causa inquietud, alerta sobre idealización e inseguridades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.