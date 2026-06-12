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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 11 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 11 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7315 - Niña Bonita

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 11 de junio

 1°7315 11°0376
 5605  12°9612
 3°0190 13°3331 
 1024  14°8199 
 2030  15°8779 
 6°3268  16°3874
 5890  17°5507 
 9130  18°5323 
 8037  19°1453 
 10°8805 20°9671 

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También puede reflejar tu autoimagen o necesidad de protección; si causa inquietud, alerta sobre idealización e inseguridades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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