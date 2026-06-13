Durante este viernes, 12 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este viernes, 12 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8411 - Palito

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 12 de junio

1° 8411 11° 8893 2° 5002 12° 0600 3° 5247 13° 7389 4° 3897 14° 4782 5° 9865 15° 8434 6° 8081 16° 7373 7° 6700 17° 3984 8° 4524 18° 6127 9° 6182 19° 2393 10° 8865 20° 1493

¿Qué significa soñar con palito?

Soñar con Palito suele simbolizar sencillez y fragilidad, una vuelta a lo básico.

También puede señalar límites débiles o sentirse pequeño, invitando a reforzar autoestima y estructura.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.