La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 4 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3740 - El Cura
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio
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|2702
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|2203
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|7649
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|0970
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¿Qué significa soñar con el cura?
Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo o reflexión sobre valores personales.
También podría señalar sentimientos de culpa, deseo de perdón o tensión entre deseos propios y normas sociales.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.