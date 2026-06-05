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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 4 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3740 - El Cura

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

 1°3740 11°0305
 9103  12°7451
 3°1347 13°2214 
 7268  14°2702 
 4615  15°2203 
 6°7307  16°1878
 2071  17°5258 
 7649  18°3386 
 7964  19°8717 
 10°0970 20°1621 

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¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo o reflexión sobre valores personales.

También podría señalar sentimientos de culpa, deseo de perdón o tensión entre deseos propios y normas sociales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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