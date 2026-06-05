La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 4 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3740 - El Cura

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

1° 3740 11° 0305 2° 9103 12° 7451 3° 1347 13° 2214 4° 7268 14° 2702 5° 4615 15° 2203 6° 7307 16° 1878 7° 2071 17° 5258 8° 7649 18° 3386 9° 7964 19° 8717 10° 0970 20° 1621

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con El Cura suele simbolizar búsqueda de guía espiritual, necesidad de consejo o reflexión sobre valores personales.

También podría señalar sentimientos de culpa, deseo de perdón o tensión entre deseos propios y normas sociales.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.