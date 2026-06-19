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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 18 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este jueves, 18 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5104 - La cama

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de junio

 1°5104 11°4558
 3490  12°3168
 3°3240 13°9665 
 4521  14°4117 
 1529  15°4241 
 6°7756  16°3499
 9537  17°5904 
 6530  18°8416 
 2694  19°3345 
 10°9790 20°6426 

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¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama refleja necesidad de descanso, seguridad e intimidad. Sugiere refugio emocional o sanación.

También puede aludir a asuntos privados y vínculos. A veces advierte de evasión, pereza o necesidad de límites.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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