Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 18 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este jueves, 18 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5104 - La cama

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de junio

1° 5104 11° 4558 2° 3490 12° 3168 3° 3240 13° 9665 4° 4521 14° 4117 5° 1529 15° 4241 6° 7756 16° 3499 7° 9537 17° 5904 8° 6530 18° 8416 9° 2694 19° 3345 10° 9790 20° 6426

¿Qué significa soñar con la cama?

Soñar con la cama refleja necesidad de descanso, seguridad e intimidad. Sugiere refugio emocional o sanación.

También puede aludir a asuntos privados y vínculos. A veces advierte de evasión, pereza o necesidad de límites.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.