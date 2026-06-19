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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 18 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este jueves, 18 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8023 - Cocinero

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de junio

 1°8023 11°4785
 0674  12°6463
 3°2687 13°9961 
 8236  14°5500 
 6294  15°8784 
 6°4043  16°8453
 3207  17°0848 
 6611  18°1531 
 6023  19°9858 
 10°3078 20°3026 

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¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y cuidado: mezclas ideas o emociones para nutrir un proyecto.

También sugiere preparación y control: organizar recursos, ajustar la receta y transformar retos en resultados.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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