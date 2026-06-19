El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este jueves, 18 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este jueves, 18 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8023 - Cocinero

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de junio

1° 8023 11° 4785 2° 0674 12° 6463 3° 2687 13° 9961 4° 8236 14° 5500 5° 6294 15° 8784 6° 4043 16° 8453 7° 3207 17° 0848 8° 6611 18° 1531 9° 6023 19° 9858 10° 3078 20° 3026

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad y cuidado: mezclas ideas o emociones para nutrir un proyecto.

También sugiere preparación y control: organizar recursos, ajustar la receta y transformar retos en resultados.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.