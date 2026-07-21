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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 20 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6976 - Las Llamas

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

 1°6976 11°9182
 9027  12°2268
 3°3438 13°7386 
 1159  14°5968 
 3595  15°1977 
 6°7177  16°2144
 9682  17°6061 
 2566  18°2090 
 8256  19°7534 
 10°7525 20°6587 

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Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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