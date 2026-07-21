La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 20 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6976 - Las Llamas

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

1° 6976 11° 9182 2° 9027 12° 2268 3° 3438 13° 7386 4° 1159 14° 5968 5° 3595 15° 1977 6° 7177 16° 2144 7° 9682 17° 6061 8° 2566 18° 2090 9° 8256 19° 7534 10° 7525 20° 6587

¿Qué significa soñar con las llamas?

Soñar con llamas de fuego señala cambios intensos, pasión y purificación; cuida los impulsos.

Soñar con Las Llamas (animales) sugiere curiosidad, prudencia y adaptación y pide cooperación con otros.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.