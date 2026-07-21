La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este lunes, 20 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este lunes, 20 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6976 - Las Llamas
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio
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|9182
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|7386
|4°
|1159
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|5968
|5°
|3595
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|1977
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|7177
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|2144
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|9682
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|6061
|8°
|2566
|18°
|2090
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|8256
|19°
|7534
|10°
|7525
|20°
|6587
¿Qué significa soñar con las llamas?
Soñar con llamas de fuego señala cambios intensos, pasión y purificación; cuida los impulsos.
Soñar con Las Llamas (animales) sugiere curiosidad, prudencia y adaptación y pide cooperación con otros.
Consejos para los jugadores
El juego tendría que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.