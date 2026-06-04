La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6725 - Gallina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio
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|0891
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|6036
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|5179
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|3316
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|8143
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|2414
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|9092
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|2846
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|5053
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.
Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.