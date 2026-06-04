La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6725 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

1° 6725 11° 7027 2° 4836 12° 3576 3° 8240 13° 3826 4° 0891 14° 6036 5° 7212 15° 5179 6° 2958 16° 3802 7° 7546 17° 2212 8° 3316 18° 8143 9° 2414 19° 9092 10° 2846 20° 5053

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.

Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.