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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este miércoles, 3 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6725 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

 1°6725 11°7027
 4836  12°3576
 3°8240 13°3826 
 0891  14°6036 
 7212  15°5179 
 6°2958  16°3802
 7546  17°2212 
 3316  18°8143 
 2414  19°9092 
 10°2846 20°5053 

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¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.

Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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