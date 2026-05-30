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Este viernes, 29 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1527 - El Peine

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

 1°1527 11°7485
 4755  12°2482
 3°1853 13°0016 
 2953  14°9343 
 8233  15°3913 
 6°2596  16°2261
 9480  17°8222 
 6759  18°0699 
 5080  19°0603 
 10°4463 20°8328 

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Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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