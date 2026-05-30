Este viernes, 29 de mayo de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este viernes, 29 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1527 - El Peine

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de mayo

1° 1527 11° 7485 2° 4755 12° 2482 3° 1853 13° 0016 4° 2953 14° 9343 5° 8233 15° 3913 6° 2596 16° 2261 7° 9480 17° 8222 8° 6759 18° 0699 9° 5080 19° 0603 10° 4463 20° 8328

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere necesidad de ordenar ideas, cuidar tu imagen y prepararte para cambios.

Si El Peine está roto o no desenreda, indica preocupaciones, bloqueos o conflictos sin resolver.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ello, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.