En esta noticia ¿Qué significa soñar con piedras?

Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8238 - Piedras

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

1° 8238 11° 6312 2° 3502 12° 3281 3° 9219 13° 2909 4° 4859 14° 6126 5° 4212 15° 7241 6° 7748 16° 4672 7° 6381 17° 2627 8° 4961 18° 3877 9° 7457 19° 7521 10° 4401 20° 6215

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia ante los retos.

Si obstaculizan el camino indican cargas o bloqueos; si son preciosas, reflejan valor interior y oportunidades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.