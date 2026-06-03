En esta noticia

Durante este miércoles, 3 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este miércoles, 3 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8238 - Piedras

Te puede interesar

Inaugurarán la autopista circunvalación más esperada de la provincia que reducirá para siempre el tráfico de la Ciudad

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de junio

 1°8238 11°6312
 3502  12°3281
 3°9219 13°2909 
 4859  14°6126 
 4212  15°7241 
 6°7748  16°4672
 6381  17°2627 
 4961  18°3877 
 7457  19°7521 
 10°4401 20°6215 

Te puede interesar

Argentina hace historia: regresa al país un mamífero que se consideraba extinto hace más de 100 años y es un orgullo

¿Qué significa soñar con piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y resistencia ante los retos.

Si obstaculizan el camino indican cargas o bloqueos; si son preciosas, reflejan valor interior y oportunidades.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Te puede interesar

Atrae a la mala fortuna y energías negativas: la planta que nunca hay que tener en el hogar, según el Feng Shui