En esta noticia

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6203 - San Cono

Te puede interesar

Se finaliza la VTV: la lista completa de autos que quedan exentos desde julio 2026

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

 1°6203 11°3016
 1947  12°9055
 3°5532 13°8643 
 6157  14°2306 
 5290  15°7926 
 6°9141  16°9891
 3383  17°2079 
 3446  18°4099 
 9370  19°9129 
 10°0855 20°7477 

Te puede interesar

Despedida a la deuda con tarjeta: en qué instante pierde vigencia y ya no podrán exigir el pago

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele señalar esperanza, protección y deseo de que se abran caminos. Puedes estar pidiendo ayuda para el trabajo, la salud o la suerte.

También alude a promesas y gratitud: cumplir lo ofrecido y actuar con rectitud. Puede indicar buena fortuna cercana si perseveras y confías.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Cristóbal Colón nos timó a todos: su llegada a América no fue en tres embarcaciones como se pensaba