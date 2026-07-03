La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6203 - San Cono

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio

1° 6203 11° 3016 2° 1947 12° 9055 3° 5532 13° 8643 4° 6157 14° 2306 5° 5290 15° 7926 6° 9141 16° 9891 7° 3383 17° 2079 8° 3446 18° 4099 9° 9370 19° 9129 10° 0855 20° 7477

¿Qué significa soñar con san cono?

Soñar con San Cono suele señalar esperanza, protección y deseo de que se abran caminos. Puedes estar pidiendo ayuda para el trabajo, la salud o la suerte.

También alude a promesas y gratitud: cumplir lo ofrecido y actuar con rectitud. Puede indicar buena fortuna cercana si perseveras y confías.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.