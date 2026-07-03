La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este jueves, 2 de julio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este jueves, 2 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6203 - San Cono
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 2 de julio
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|6203
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|3016
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|5532
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|8643
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|6157
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|2306
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|5290
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|7926
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|9141
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|9891
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|3383
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|2079
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|3446
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|4099
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|9370
|19°
|9129
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|0855
|20°
|7477
¿Qué significa soñar con san cono?
Soñar con San Cono suele señalar esperanza, protección y deseo de que se abran caminos. Puedes estar pidiendo ayuda para el trabajo, la salud o la suerte.
También alude a promesas y gratitud: cumplir lo ofrecido y actuar con rectitud. Puede indicar buena fortuna cercana si perseveras y confías.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.