Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del coche en Argentina y cómo responder.

En Argentina, la identificación de una botella de plástico atrapada junto a una rueda del vehículo puede parecer un asunto trivial, sin embargo, constituye una señal de advertencia.

Este fenómeno representa una táctica que emplean ciertos delincuentes para sustraer bienes en pocos segundos, sobre todo en estacionamientos de supermercados, centros comerciales o lugares de gran afluencia.

La estrategia es tan sencilla como efectiva y por ello es recomendable familiarizarse con ella. Comprender el significado de esa botella y la forma de reaccionar puede ser determinante entre un mero sobresalto y convertirse en víctima de un robo.

De qué se trata el truco de la botella en la rueda en Argentina

Cuando el coche arranca y empieza a moverse, la rueda aplasta la botella y genera un ruido fuerte, similar al de una avería mecánica o un neumático pinchado. La reacción instintiva es frenar y bajar a revisar qué ha pasado y ese momento de distracción es justo el que buscan los delincuentes.

Los ladrones colocan una botella aplastada entre el neumático y el guardabarros, casi siempre en la rueda trasera del lado del acompañante. Así, el conductor, que suele entrar por la puerta del lado opuesto, no la ve al subir al vehículo.

Si el conductor deja el motor encendido o las puertas sin cerrar, un cómplice puede aprovechar para llevarse el coche o robar objetos de valor que hayan quedado a la vista, como bolsos, móviles o carteras.

Qué significa encontrar una botella de plástico en la rueda del coche en Argentina y cómo responder. Gemini.

Por qué la botella suele esconderse en la rueda del conductor

Esa rueda suele ser la elegida porque es la menos visible para la mayoría de los conductores al subir al vehículo. Habitualmente, se ingresa por la puerta del conductor; por lo tanto, muchas personas no rodean el coche antes de arrancar y no llegan a detectar la botella colocada entre el neumático y el guardabarros.

Además, al iniciar la marcha, el ruido que produce la botella al ser aplastada suele escucharse unos metros después, cuando el vehículo ya está en movimiento. Esta situación incrementa las probabilidades de que el conductor se detenga de forma impulsiva para comprobar qué ocurre, lejos ya del sitio donde estaba aparcado.

La DGT explicó el paso a paso de todo lo que hay que hacer en caso del robo de un coche. Fuente: Freepik

Recomendaciones para mantener la calma antes de subir al coche

La recomendación esencial consiste en mantener la calma y tomar precauciones antes de subir al vehículo, especialmente si este se ha estacionado en un lugar poco concurrido. Es conveniente realizar una inspección visual rápida en los alrededores del coche para identificar cualquier objeto extraño.

Adicionalmente, es fundamental no dejar objetos de valor expuestos en el interior del habitáculo, dado que los delincuentes buscan oportunidades rápidas y cualquier descuido puede ser utilizado en su beneficio.

Si al circular percibes un ruido inusual, es recomendable apagar el motor, retirar las llaves y cerrar el coche con llave antes de descender a inspeccionar. Aunque sean apenas unos segundos, esta precaución puede prevenir un robo.

¿Qué otras estrategias utilizan para distraer al conductor?

Entre las más conocidas están los falsos avisos de una supuesta avería, los golpes leves mientras el coche está detenido o los pedidos de ayuda que buscan desviar la atención.

La botella no es la única maniobra. Existen otras que buscan generar una reacción impulsiva para obligar al conductor a bajar del vehículo o dejarlo sin protección.

Mantener las ventanillas cerradas y las pertenencias fuera de la vista completa las precauciones básicas, ya que muchos robos ocurren cuando el ladrón detecta una oportunidad durante unos pocos segundos.

Por eso, los especialistas en seguridad recomiendan evitar bajar del vehículo ante situaciones inesperadas en lugares poco transitados. Si aparece un problema extraño, lo ideal es detenerse en un sitio seguro, apagar el motor, cerrar las puertas y observar el entorno antes de salir.

Alerta en Argentina: conductores, refuercen la prevención ya

La policía de Argentina recomienda a los conductores estar atentos a este tipo de maniobras, especialmente en áreas con alta circulación de vehículos. Las víctimas potenciales deben realizar una inspección visual completa del entorno antes de entrar al coche, para prevenir cualquier incidente.

Asimismo, se advierte que el aumento en este tipo de delitos requiere de una mayor concienciación y prevención por parte de la comunidad. Mantener el vehículo seguro y evitar distracciones puede ser crucial para minimizar riesgos y proteger pertenencias.