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Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.
En este miércoles, 1 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1480 - La Bocha
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio
|1°
|1480
|11°
|1489
|2°
|4492
|12°
|1941
|3°
|2569
|13°
|3079
|4°
|6269
|14°
|7579
|5°
|2482
|15°
|0973
|6°
|9027
|16°
|5026
|7°
|2942
|17°
|2044
|8°
|7973
|18°
|4384
|9°
|5893
|19°
|8230
|10°
|2549
|20°
|3679
¿Qué significa soñar con la bocha?
Soñar con La Bocha suele aludir a la cabeza: ideas, memoria y enfoque. Si la ves pesada o dañada, indica estrés; si está firme y limpia, claridad y decisión.
Si la asocias a una pelota o juego, habla de competencia y dirección en tus metas. El contexto y tus emociones dan la clave del sentido.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.