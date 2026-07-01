En esta noticia ¿Qué significa soñar con la bocha?

Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1480 - La Bocha

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

1° 1480 11° 1489 2° 4492 12° 1941 3° 2569 13° 3079 4° 6269 14° 7579 5° 2482 15° 0973 6° 9027 16° 5026 7° 2942 17° 2044 8° 7973 18° 4384 9° 5893 19° 8230 10° 2549 20° 3679

¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir a la cabeza: ideas, memoria y enfoque. Si la ves pesada o dañada, indica estrés; si está firme y limpia, claridad y decisión.

Si la asocias a una pelota o juego, habla de competencia y dirección en tus metas. El contexto y tus emociones dan la clave del sentido.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.