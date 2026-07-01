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Este miércoles, 1 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1480 - La Bocha

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

 1°1480 11°1489
 4492  12°1941
 3°2569 13°3079 
 6269  14°7579 
 2482  15°0973 
 6°9027  16°5026
 2942  17°2044 
 7973  18°4384 
 5893  19°8230 
 10°2549 20°3679 

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¿Qué significa soñar con la bocha?

Soñar con La Bocha suele aludir a la cabeza: ideas, memoria y enfoque. Si la ves pesada o dañada, indica estrés; si está firme y limpia, claridad y decisión.

Si la asocias a una pelota o juego, habla de competencia y dirección en tus metas. El contexto y tus emociones dan la clave del sentido.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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