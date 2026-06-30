En esta noticia ¿Qué significa soñar con linterna?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 30 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 30 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3885 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 30 de junio

1° 3885 11° 5135 2° 6392 12° 4533 3° 3987 13° 9643 4° 5653 14° 6134 5° 8462 15° 1886 6° 1082 16° 6547 7° 6154 17° 9407 8° 7576 18° 8536 9° 4608 19° 6620 10° 1980 20° 3923

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y guía para tomar decisiones.

Si la luz es intensa sugiere soluciones y confianza; si es débil o intermitente indica dudas, miedos o secretos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.