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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este martes, 30 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este martes, 30 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3885 - Linterna

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 30 de junio

 1°3885 11°5135
 6392  12°4533
 3°3987 13°9643 
 5653  14°6134 
 8462  15°1886 
 6°1082  16°6547
 6154  17°9407 
 7576  18°8536 
 4608  19°6620 
 10°1980 20°3923 

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¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna simboliza la búsqueda de claridad y guía para tomar decisiones.

Si la luz es intensa sugiere soluciones y confianza; si es débil o intermitente indica dudas, miedos o secretos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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