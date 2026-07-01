Este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1072 - Sorpresa

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

1° 1072 11° 7316 2° 1821 12° 7015 3° 4859 13° 4340 4° 1403 14° 2836 5° 8944 15° 0220 6° 1928 16° 4397 7° 2604 17° 4059 8° 2356 18° 0489 9° 1339 19° 1957 10° 3148 20° 0113

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios repentinos, revelaciones internas o noticias inesperadas en tu vida.

Si genera alegría, promete oportunidades; si angustia, invita a prepararte y adaptarte a lo imprevisto.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.