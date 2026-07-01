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Este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.

En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1072 - Sorpresa

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio

 1°1072 11°7316
 1821  12°7015
 3°4859 13°4340 
 1403  14°2836 
 8944  15°0220 
 6°1928  16°4397
 2604  17°4059 
 2356  18°0489 
 1339  19°1957 
 10°3148 20°0113 

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¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa señala cambios repentinos, revelaciones internas o noticias inesperadas en tu vida.

Si genera alegría, promete oportunidades; si angustia, invita a prepararte y adaptarte a lo imprevisto.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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