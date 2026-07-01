Este miércoles, 1 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Primera.
En este miércoles, 1 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1072 - Sorpresa
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 1 de julio
|1°
|1072
|11°
|7316
|2°
|1821
|12°
|7015
|3°
|4859
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|4340
|4°
|1403
|14°
|2836
|5°
|8944
|15°
|0220
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|1928
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|4397
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|2604
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|4059
|8°
|2356
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|0489
|9°
|1339
|19°
|1957
|10°
|3148
|20°
|0113
¿Qué significa soñar con sorpresa?
Soñar con sorpresa señala cambios repentinos, revelaciones internas o noticias inesperadas en tu vida.
Si genera alegría, promete oportunidades; si angustia, invita a prepararte y adaptarte a lo imprevisto.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.