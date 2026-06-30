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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 30 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la la Previa definió los números ganadores del día.

En este martes, 30 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3874 - Gente Negra

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 30 de junio

 1°3874 11°7500
 0833  12°9628
 3°9903 13°7885 
 7011  14°2739 
 9495  15°2396 
 6°3679  16°4297
 1400  17°2180 
 9809  18°9696 
 8534  19°1988 
 10°0592 20°7508 

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¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con Gente Negra suele reflejar tus percepciones sobre lo desconocido, la diversidad o la identidad; no habla de personas reales ni de su raza.

El significado depende del contexto y de tus emociones en el sueño. Observa qué ocurrió y cómo te sentiste para interpretarlo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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