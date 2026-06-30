El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este lunes, 29 de junio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la vespertina.

En este lunes, 29 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1190 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 29 de junio

1° 1190 11° 6008 2° 9647 12° 7627 3° 1642 13° 5960 4° 7128 14° 1149 5° 1831 15° 4847 6° 4432 16° 1104 7° 9357 17° 9107 8° 7855 18° 8745 9° 0173 19° 7885 10° 8041 20° 5015

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad interna y sensación de peligro cercano.

También es un llamado a enfrentar lo que evitas y recuperar control al identificar la raíz del temor.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.