Este lunes, 29 de junio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este lunes, 29 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4433 - Cristo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 29 de junio

1° 4433 11° 9004 2° 8817 12° 5684 3° 4063 13° 6392 4° 5981 14° 8360 5° 3214 15° 8215 6° 9094 16° 7835 7° 0194 17° 0608 8° 3571 18° 5694 9° 0917 19° 9233 10° 0250 20° 0017

¿Qué significa soñar con cristo?

Soñar con Cristo suele indicar esperanza, guía espiritual y consuelo en problemas.

También puede señalar necesidad de perdón, renovación de fe y protección.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.