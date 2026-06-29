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Este lunes, 29 de junio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 29 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0437 - El Dentista

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 29 de junio

 1°0437 11°8910
 5267  12°8995
 3°7965 13°5244 
 5243  14°2186 
 2222  15°8980 
 6°0336  16°1696
 7725  17°0389 
 3122  18°2560 
 2843  19°3800 
 10°6493 20°0381 

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¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista suele reflejar ansiedad por la salud, vulnerabilidad y miedo a perder el control. También apunta a la necesidad de autocuidado.

Si te arreglan los dientes, simboliza sanación y mejorar tu imagen o comunicación. Si sientes miedo, advierte que estás posponiendo un problema que exige atención.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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