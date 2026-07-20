La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 20 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4831 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

1° 4831 11° 9121 2° 4328 12° 5951 3° 3226 13° 5297 4° 9680 14° 0325 5° 0489 15° 0512 6° 7593 16° 1080 7° 7471 17° 9827 8° 6199 18° 7906 9° 6276 19° 0028 10° 1345 20° 3237

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con la luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica que encuentras respuestas o un nuevo comienzo.

Si es intensa sugiere revelación o despertar; si es tenue, aún hay dudas, pero invita a avanzar con confianza.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.