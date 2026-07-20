La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este lunes, 20 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la la Previa, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este lunes, 20 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4831 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio
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|9680
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|0325
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|0512
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|7471
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|9827
|8°
|6199
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|7906
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|6276
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|1345
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|3237
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con la luz simboliza claridad, guía y esperanza; indica que encuentras respuestas o un nuevo comienzo.
Si es intensa sugiere revelación o despertar; si es tenue, aún hay dudas, pero invita a avanzar con confianza.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.