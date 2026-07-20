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Este lunes, 20 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6943 - Balcón

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

 1°6943 11°3233
 8810  12°8108
 3°3310 13°8319 
 7524  14°9966 
 6006  15°6555 
 6°4526  16°8951
 7217  17°6651 
 5315  18°0939 
 8099  19°7249 
 10°0585 20°0957 

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Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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