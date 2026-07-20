En esta noticia ¿Qué significa soñar con balcón?

Este lunes, 20 de julio de 2026 se dieron a conocer los resultados de la Quiniela de Santa Fe con el listado completo de números ganadores que definió el orden oficial de la jornada.

En este lunes, 20 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6943 - Balcón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 20 de julio

1° 6943 11° 3233 2° 8810 12° 8108 3° 3310 13° 8319 4° 7524 14° 9966 5° 6006 15° 6555 6° 4526 16° 8951 7° 7217 17° 6651 8° 5315 18° 0939 9° 8099 19° 7249 10° 0585 20° 0957

¿Qué significa soñar con balcón?

Soñar con un balcón sugiere perspectiva y distancia emocional; necesitas observar tu vida desde otro ángulo antes de actuar.

También puede señalar deseo de libertad o exposición pública: te preocupa cómo te ven o anhelas salir de una situación.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.