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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 9 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 9 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0819 - Pescado

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

 1°0819 11°8568
 0736  12°7772
 3°8718 13°9668 
 9218  14°6525 
 0431  15°3913 
 6°3019  16°1389
 6517  17°7450 
 0212  18°9692 
 8891  19°7344 
 10°4709 20°4151 

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Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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