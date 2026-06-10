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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 9 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este martes, 9 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0819 - Pescado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio
|1°
|0819
|11°
|8568
|2°
|0736
|12°
|7772
|3°
|8718
|13°
|9668
|4°
|9218
|14°
|6525
|5°
|0431
|15°
|3913
|6°
|3019
|16°
|1389
|7°
|6517
|17°
|7450
|8°
|0212
|18°
|9692
|9°
|8891
|19°
|7344
|10°
|4709
|20°
|4151
¿Qué significa soñar con pescado?
Soñar con pescado simboliza abundancia, intuición y emociones del inconsciente.
Agua clara y pescado sano auguran éxito; agua turbia o pescado muerto, obstáculos o pérdidas.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.