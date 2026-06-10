En esta noticia ¿Qué significa soñar con pescado?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este martes, 9 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la nocturna, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este martes, 9 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 9 de junio

1° 0819 11° 8568 2° 0736 12° 7772 3° 8718 13° 9668 4° 9218 14° 6525 5° 0431 15° 3913 6° 3019 16° 1389 7° 6517 17° 7450 8° 0212 18° 9692 9° 8891 19° 7344 10° 4709 20° 4151

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado simboliza abundancia, intuición y emociones del inconsciente.

Agua clara y pescado sano auguran éxito; agua turbia o pescado muerto, obstáculos o pérdidas.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.